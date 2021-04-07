Порту – Челси

7 апреля, 22:00. Севилья, Рамон Санчес Писхуан

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Истории соперников по 1/4 финала ЛЧ навсегда тесно переплетены стараниями Жозе Моуринью. Особенный тренер стал культовой фигурой и на Драгау, и на Стэмфорд Бридж, а его переезд на Туманный Альбион по маршруту Порту-Лондон еще и открыл дорогу для многих португальцев, впоследствии ставшими своими в Челси.

Челси и Порту официально проведут оба матча Лиги чемпионов на нейтральном поле

Именно "синие" выглядели фаворитом противостояния сразу после жеребьевки. Однако, события последней недели пошатнули уверенность ведущих экспертов и заставили откорректировать предматчевые оценки в сторону выравнивания шансов команд.

В субботу лондонцы сенсационно прервали свою серию без поражений под руководством Томаса Тухеля, уступив аутсайдеру Вест Бромвичу (2:5) дома. Конечно, Челси может жаловаться на досадное удаление Тиагу Силвы еще в первом тайме. Но беда в том, что в каждой ситуации с пропущенным мячом защитников "синих" у ворот Менди было вполне достаточно для ликвидации атакующих выпадов "дроздов". ВБА феноменально выжал максимум со слабого места Челси – неумения защищать зоны за спинами защитников. У Порту такой тип атак отработан до автоматизма, поэтому лондонцам будет нелегко.

Правда, "драконам" в первом поединке из-за дисквалификации не помогут сразу два ведущих игрока – центрхав Сержиу Оливейра (19 мячей, 7 результативных передач во всех турнирах) и форвард Мехди Тареми (15 голов+13 ассистов). Но Сержиу Консейсау за почти 4 года работы во главе Порту сумел столь хорошо отладить ключевые игровые механизмы, что фамилии конкретных исполнителей отходят на задний план. Португальский гранд прежде всего силен командной организацией. Это, в частности, доказал итог противостояния с Ювентусом на стадии 1/8 финала. Однако, и Челси одолел мадридский Атлетико, копировать стиль которого когда-то и взялся наставник "драконов".

Кадровая ситуация

Травмированные: Мбайе (Порту)

Дисквалифицированы: Оливейра, Тареми (оба – Порту)

Под вопросом: Пулишич (Челси)

Ориентировочные составы на матч Порту – Челси

Порту: Марчесин – Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду – Груич, Урибе, Отавинью, Корона – Луис Диас, Марега

Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру, Вернер

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Ответственность за результат побудит обе команды действовать осторожно. При таком развитии событий Порту будет чувствовать себя, как рыба в воде. "Драконы" попытаются воплотить в жизнь план, который в предыдущем раунде не смог реализовать Атлетико. Консейсау и его подопечные разобрали до мелочей двухматчевое противостояние "матрасников" с Челси и готовы заново утвердить действенность "бандитского" футбола. Негативный факт для Порту – штаб Тухеля тоже не терял времени и в совершенстве изучил сильные и слабые стороны соперника. Все это вместе делает ничью самым вероятным итогом севильского поединка.

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