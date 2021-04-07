Порту – Челсі

7 квітня, 22:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Головний арбітр: Славко Вінчіч (Словенія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Історії суперників по 1/4 фіналу ЛЧ назавжди тісно переплетені стараннями Жозе Моурінью. Особливий тренер став культовою фігурою і на Драгау, і на Стемфорд Брідж, а його переїзд на Туманний Альбіон за маршрутом Порту-Лондон ще й відкрив дорогу для багатьох португальців, які згодом стали своїми в Челсі.

Челсі та Порту офіційно проведуть обидва матчі Ліги чемпіонів на нейтральному полі

Саме "сині" виглядали фаворитом протистояння відразу після жеребкування. Проте, події останнього тижня похитнули впевненість провідних експертів і змусили відкоригувати передматчеві оцінки в бік вирівнювання шансів команд.

У суботу лондонці сенсаційно перервали власну серію без поразок під керівництвом Томаса Тухеля, поступившись аутсайдеру Вест Бромвічу (2:5) вдома. Звісно, Челсі може жалітися на прикре вилучення Тьягу Сілви ще в першому таймі. Та біда в тім, що в кожній ситуації з пропущеним м'ячем оборонців "синіх" поблизу воріт Менді було цілком достатньо для ліквідації атакувальних випадів "дроздів". ВБА феноменально витіснив максимум зі слабкого місця Челсі – невміння захищати зони за спинами оборонців. У Порту такий тип атак відпрацьований до автоматизму, тож лондонцям буде нелегко.

Щоправда, "драконам" у першому поєдинку через дискваліфікацію не допоможуть відразу двоє провідних гравців – центрхав Сержіу Олівейра (19 м'ячів, 7 результативних передач у всіх турнірах) і форвард Мехді Таремі (15 голів+13 асистів). Але Сержіу Консейсау за майже 4 роки роботи на чолі Порту зумів так добре відлагодити ключові ігрові механізми, що прізвища конкретних виконавців відходять на задній план. Португальський гранд передусім сильний командною організацією. Це, зокрема, довів підсумок протистояння з Ювентусом на стадії 1/8 фіналу. Однак, і Челсі здолав мадридський Атлетіко, копіювати стиль якого колись і взявся керманич "драконів".

Кадрова ситуація

Травмовані: Мбайє (Порту)

Дискваліфіковані: Олівейра, Таремі (обидва – Порту)

Під питанням: Пулішіч (Челсі)

Орієнтовні склади на матч Порту – Челсі

Порту: Марчесін – Манафа, Мбемба, Пепе, Зайду – Груїч, Урібе, Отавінью, Корона – Луїс Діас, Марега

Челсі: Менді – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс, Жоржінью, Ковачіч, Алонсо – Маунт, Жиру, Вернер

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Відповідальність за результат спонукатиме обидві команди діяти обережно. За такого розвитку подій Порту почуватиметься, наче риба у воді. "Дракони" спробують втілити в життя план, який у попередньому раунді не зміг реалізувати Атлетіко. Консейсау і його підопічні розібрали до дрібниць двоматчеве протистояння "матрацників" із Челсі та готові заново ствердити дієвість "бандитського" футболу. Негативний факт для Порту – штаб Тухеля теж не гаяв часу й досконало вивчив сильні та слабкі сторони суперника. Усе це вкупі робить нічию найвірогіднішим підсумком севільського двобою.

Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду