Порту – Челси – 0:2 – видео голов и обзор матча
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Порту встречался с Челси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Порту – Челси на Футбол 24.
завершено
Мейсон Маунт 32’
Бен Чилвелл 85’
32’ Мейсон Маунт
85’ Бен Чилвелл
Порту на правах хозяина встречи активно начал игру, но открыли счет гости благодаря точному удару Маунта.
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После перерыва у хозяев уже было меньше сил атаковать лондонцев, чем Челси и воспользовался. Чилвел в издевательском стиле прошел в штрафную соперника, обыграл голкипера и спокойно удвоил преимущество подопечных Тухеля.
Ответный матч между этими командами состоится 13 апреля.
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