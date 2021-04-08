Порту встречался с Челси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Порту – Челси на Футбол 24.

Порту на правах хозяина встречи активно начал игру, но открыли счет гости благодаря точному удару Маунта.

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После перерыва у хозяев уже было меньше сил атаковать лондонцев, чем Челси и воспользовался. Чилвел в издевательском стиле прошел в штрафную соперника, обыграл голкипера и спокойно удвоил преимущество подопечных Тухеля.

Ответный матч между этими командами состоится 13 апреля.

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