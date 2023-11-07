Болельщики Шахтера уже могут купить билеты в гостевой сектор на дуэль с Порту в 6-м туре Лиги чемпионов.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продажи билетов на выездной матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов с Порту.

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Стоимость пропусков – 16 евро. Заказать их можно по ссылке.

К слову, все билеты являются именными, имя и фамилия будет указываться на каждом. Будет происходить проверка соответствия данных на билете и в действительном удостоверении личности, поэтому важно, чтобы информация, которая предоставляется при оформлении билета, совпадала с указанной в удостоверении. После оплаты заказа электронные именные билеты будут отправлены на электронную почту, указанную при покупке, в течение 3 рабочих дней.

Напомним, матч между Порту и Шахтером состоится 13 декабря на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

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