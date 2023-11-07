Вболівальники Шахтаря вже можуть купити квитки у гостьовий сектор на дуель з Порту в 6-му турі Ліги чемпіонів.

Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на виїзний матч останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів з Порту.

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Вартість перепусток – 16 євро. Замовити їх можна за посиланням.

До слова, усі квитки є іменними, ім'я та прізвище вказуватиметься на кожному. Відбуватиметься перевірка відповідності даних на квитку та у дійсному посвідченні особи, тому важливо, щоб інформація, яка надається під час оформлення квитка, збігалася зі вказаною в посвідченні. Після оплати замовлення електронні іменні квитки буде надіслано на електронну пошту, вказану під час купівлі, протягом 3 робочих днів.

Нагадаємо, матч між Порту та Шахтарем відбудеться 13 грудня на стадіоні Естадіо ду Драгау. Початок зустрічі о 22:00.

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