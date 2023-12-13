Шахтар зустрічається з Порту у вирішальному матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар поїхав у Португалію з завданням перемогти. Тільки три очки виводять "гірників" у плей-офф Ліги чемпіонів. Однак українська команда пропустила швидкий гол. Досвідчений Пепе закинув з глибини, м'яч долетів до Еванілсона, а той викотив на порожні ворота Галену.

У середині першого тайму Шахтар зрівняв рахунок. Степаненко закинув на фланг Зубкову, а Олександр хитнув свого опонента та зробив ідеальний пас на Сікана. Данило з двох метрів загнав м'яч у сітку. Лайнсмен зафіксував офсайд, але VAR виправив помилку!

Порту відразу ж відновив перевагу в рахунку, грамотно розігравши стандарт. Українці не розібралися у власному штрафному майданчику, а Галену потужним ударом поклав м'яч точно в кут. Різнику завадив рикошет від ніг Бондаренка.

Порту – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів