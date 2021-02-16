"Когда прошла жеребьевка, я слышал, как обсуждались не лучшие результаты Ювентуса. Сейчас все иначе, пусть даже он проиграл Наполи. В последних восьми матчах Ювентус пропустил два мяча. Он был крепок и стабилен. Это ярко говорит о психологии клуба. Он выиграл в Барселоне 3:0.

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Криштиану может решить судьбу игры в любой момент. В атаке он просто непревзойденный игрок, лучший в мире, вне всяких сомнений. Надо сыграть плотно и надежно. Надо понимать, как Криштиану, Мората, Кулусевски или кто бы то ни было, захотят использовать пространство, и не дать им этого сделать.

Постараемся доставить Ювентусу проблемы. У Порту тоже многое заложено в генах. У нас тоже психология победителей вне зависимости от того, кто в соперниках. Надо помнить, что на разных этапах игры наш подход должен меняться, но при этом мы всегда будем стремиться к победе", – цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Порту – Ювентус состоится в среду, 17 февраля. Начало поединка в 22:00.

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