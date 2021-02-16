"Коли відбулося жеребкування, я чув, як обговорювались не найкращі результати Ювентуса. Нині все інакше, хай навіть він програв Наполі. В останніх восьми матчах Ювентус пропустив два м'ячі. Він був міцним і стабільним. Це яскраво свідчить про психологію клубу. Він переміг в Барселоні 3:0.

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Кріштіану може вирішити долю гри в будь-який момент. В атаці він просто неперевершений гравець, найкращий у світі, без жодних сумнівів. Потрібно зіграти щільно та надійно. Потрібно розуміти, як Кріштіану, Мората, Кулусевскі чи будь-хто інший, захочуть використати простір, і не дати їм цього зробити.

Спробуємо створити Ювентусу проблеми. У Порту теж багато закладено в генах. У нас теж психологія переможців незалежно від того, хто в суперниках. Потрібно пам'ятати, що на різних етапах гри наш підхід повинен змінюватися, але при цьому ми завжди будемо прагнути до перемоги", – цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Порту – Ювентус відбудеться у середу, 17 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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