"Лига чемпионов – уникальный турнир. В нем за победу борется столько команд. Каждый хочет завоевать трофей, и все зависит от того, насколько ты силен в конкретный момент, когда с кем-то встречаешься.

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Очень важно быть готовыми психологически. Порту от нас отличается. В чемпионате он играет в более атакующий футбол, тогда как в Европе действует осторожнее. Мы стараемся действовать иначе, но иногда и нам приходится обороняться", – цитирует Пирло официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Порту – Ювентус состоится в среду, 17 февраля. Начало поединка в 22:00.

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