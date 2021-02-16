Порту – Ювентус: Пирло отметил перевоплощение соперника в Лиге чемпионов
Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.
"Лига чемпионов – уникальный турнир. В нем за победу борется столько команд. Каждый хочет завоевать трофей, и все зависит от того, насколько ты силен в конкретный момент, когда с кем-то встречаешься.
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Очень важно быть готовыми психологически. Порту от нас отличается. В чемпионате он играет в более атакующий футбол, тогда как в Европе действует осторожнее. Мы стараемся действовать иначе, но иногда и нам приходится обороняться", – цитирует Пирло официальный сайт УЕФА.
К слову, матч Порту – Ювентус состоится в среду, 17 февраля. Начало поединка в 22:00.
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