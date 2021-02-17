Порту – Ювентус: Кьеллини был вынужден покинуть поле уже в первом тайме
23:17 - Читати українською
Ветеран Юве Джорджо Кьеллини в который раз не может доиграть поединок до финального свистка.
завершено
2’ Мехди Тареми
46’ Мусса Марега
Федерико Кьеза 83’
2’ Мехди Тареми
46’ Мусса Марега
83’ Федерико Кьеза
Первый тайм матча 1/8 Лиги чемпионов выдался катастрофическим для туринцев. Сначала Юве пропустил курьезный гол, а потом потерял Джорджо Кьеллини.
Порту – Ювентус: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Защитник получил повреждение и был заменен на 35-й минуте, вместо Джорджо на поле появился Демираль. В нынешнем сезоне Серии А Кьеллини провел 8 матчей.
После первого тайма Порту лидировал с минимальным преимуществом.
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