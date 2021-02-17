Ветеран Юве Джорджо Кьеллини в который раз не может доиграть поединок до финального свистка.

Первый тайм матча 1/8 Лиги чемпионов выдался катастрофическим для туринцев. Сначала Юве пропустил курьезный гол, а потом потерял Джорджо Кьеллини.

Порту – Ювентус: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Защитник получил повреждение и был заменен на 35-й минуте, вместо Джорджо на поле появился Демираль. В нынешнем сезоне Серии А Кьеллини провел 8 матчей.

После первого тайма Порту лидировал с минимальным преимуществом.

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