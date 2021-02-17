Порту – Ювентус: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Порту в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ принимает Ювентус. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Порту – Ювентус начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на канале "Футбол 1" и "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Стартовые составы
Порту: Марчесин – Сануси, Пепе, Мбемба, Манафа – Оливейра, Урибе, Отавинью, Корона – Тареми, Марега
Ювентус: Щенсни – Данило, Де Лигт, Кьеллини, Сандро, Рабйо, Бентанкур – Кьеза, Маккени – Роналду, Кулусевски
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