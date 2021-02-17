Ветеран Юве Джорджо К'єлліні вкотре не може дограти поєдинок до фінального свистка.

Перший тайм матчу 1/8 Ліги чемпіонів видався катастрофічним для туринців. Спочатку Юве пропустив курйозний гол, а потім втратив Джорджо К'єлліні.

Порту – Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Захисник отримав пошкодження і був замінений на 35-й хвилині, замість Джорджо на полі з'явився Деміраль. У нинішньому сезоні Серії А К'єлліні провів 8 матчів.

Після першого тайму Порту лідирував з мінімальною перевагою.

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