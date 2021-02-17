Порту – Ювентус: К'єлліні був змушений покинути поле вже у першому таймі
23:17 - Читать на русском
Ветеран Юве Джорджо К'єлліні вкотре не може дограти поєдинок до фінального свистка.
завершено
2’ Мехді Таремі
46’ Мусса Марега
Федеріко К'єза 83’
2’ Мехді Таремі
46’ Мусса Марега
83’ Федеріко К'єза
Перший тайм матчу 1/8 Ліги чемпіонів видався катастрофічним для туринців. Спочатку Юве пропустив курйозний гол, а потім втратив Джорджо К'єлліні.
Порту – Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Захисник отримав пошкодження і був замінений на 35-й хвилині, замість Джорджо на полі з'явився Деміраль. У нинішньому сезоні Серії А К'єлліні провів 8 матчів.
Після першого тайму Порту лідирував з мінімальною перевагою.
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