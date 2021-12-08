"В первом тайме мы не заслужили 0:0. У нас было много моментов, и в начале, и во второй половине матча мы хорошо играли, Атлетико посчастливилось забить из стандартов. Игра закончилась, много неразберихи, много борьбы, рефери начал раздавать желтые карточки...

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Сегодняшняя игра стала отражением нашей сплоченности. В Мадриде мы создали много моментов и сыграли вничью. На Сан-Сиро также ничья, когда у нас было больше возможностей. Сегодня мы почти полностью контролировали игру. Мы хорошо поработали, создали много голевых моментов, но на уровне Лиги чемпионов этого было недостаточно», – сказал Пепе AS.

Из группы B в плей-офф вышли Ливерпуль и Атлетико, Порту продолжит в Лиге Европы, а Милан попрощался с еврокубками.

Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера