"У першому таймі ми не заслужили 0:0. У нас було багато моментів, і на початку, і в другій половині матчу ми добре грали, Атлетіко пощастило забити зі стандартів. Гра закінчилася, багато плутанини, багато боротьби, рефері почав роздавати жовті картки...

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Сьогоднішня гра стала відображенням нашої згуртованості. У Мадриді ми створили багато моментів та зіграли унічию. На Сан-Сіро також нічия, коли ми мали більше можливостей. А сьогодні ми майже повністю контролювали гру. Ми добре попрацювали, створили багато гольових моментів, але на рівні Ліги чемпіонів цього було недостатньо", – цитує Пепе AS.

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