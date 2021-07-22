Российский специалист Александр Григорян покинул Алашкерт. Руководство разорвало контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что во время встречи с владельцем Алашкерта Багратом Навояном тренер выразил желание вернуться в Россию, сославшись на семейные обстоятельства.

К слову, Григорян продержался в армянском клубе всего два месяца. Специалист возглавил команду 20 мая 2021, а уже спустя неделю выиграл чемпионство (очевидно, благодаря результатам предыдущего тренера). Два дня назад Алашкерт проиграл тираспольскому Шерифу (0:1), который возглавляет Юрий Вернидуб, в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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