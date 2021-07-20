Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации, первый матч

Алашкерт – Шериф – 0: 1

Гол: Энрике, 83

Подопечные Юрия Вернидуба приехали в гости к чемпиону Армении, которого возглавляет российский специалист Александр Григорян.

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Первый тайм складывался откровенно скучно и закономерно завершился нулями. Остротой выделялся только правый вингер хозяев Давидян, но его проходы приносили максимум угловые. У Шерифа не было и этого.

На второй тайм подопечные Вернидуба вышли значительно увереннее. Кастаньеда и компания обстреливали ворота соперника, однако здесь свое мастерство демонстрировал Юрченко. На 83-й минуте кипер Алашкерта капитулировал. Энрике сместился с правого фланга и мощным ударом под перекладину едва не порвал сетку. 1:0 – справедливый успех Шерифа, который придает уверенности перед домашним матчем через неделю (28 июля).

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