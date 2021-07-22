Російський фахівець Олександр Григорян покинув Алашкерт. Керівництво розірвало контракт за обопільною згодою, повідомляє прес-служба клубу.

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Зазначається, що під час зустрічі з власником Алашкерта Багратом Навояном тренер висловив бажання повернутися в Росію, пославшись на сімейні обставини.

До слова, Григорян протримався у вірменському клубі лише два місяці. Фахівець очолив команду 20 травня 2021 року, а вже через тиждень виграв чемпіонство (очевидно, завдяки результатам попереднього тренера). Два дні тому Алашкерт програв тираспольському Шерифу (0:1), який очолює Юрій Вернидуб, в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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