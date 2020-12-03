"Мистер сказал выйти на этот матч без давления, потому что и правда с Ференцварошем будет финал. Сказал сыграть в свой футбол, показать лучшие качества. Но у нас это не получилось.

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Нужно смотреть, как выглядела команда, как играли. Тренер сказал, что два мяча – мои. Я посмотрю – сделаю выводы и буду исправлять это", – поделился Попов в комментарии Футбол News.

Напомним, киевляне разгромно проиграли Ювентусу (0:3) и остались на третьем месте группы G, имея в активе 1 очко. Роналду же отметился одним из голов в ворота Бущана.

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