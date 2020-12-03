"Містер сказав вийти на цей матч без тиску, тому що і правда з Ференцварошем буде фінал. Сказав зіграти у свій футбол, показати найкращі якості. Але у нас це не вийшло.

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Потрібно дивитися, як виглядала команда, як грали. Тренер сказав, що два м'ячі – мої. Я подивлюся – зроблю висновки і буду виправляти це", – поділився Попов у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, кияни розгромно програли Ювентусу (0:3) та залишились на третьому місці групи G, маючи в активі 1 очко. Роналду ж відзначився одним із голів у ворота Бущана.

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