Киевское Динамо прибыло в Германию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

Делегация "бело-синих" прилетела в Мюнхен в понедельник вечером. Видео поездки появилось в официальном YouTube-канале клуба.

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Во время 2-часового вояжа основа Динамо развлекалась игрой в карты. Тем временем президент киевлян Игорь Суркис что-то объяснял хавбеку Николаю Шапаренко, а потом по-отечески обнял. После же прибытия в мюнхенский аэропорт бросилось в глаза пренебрежение отдельными игроками, особенно молодыми, противоэпидемиологическими нормами.

К слову, матч Бавария – Динамо состоится в среду, 29 сентября. Начало поединка в 22:00.

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