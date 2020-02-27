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Полузащитник Лиона Ауар эффектно пристыдил звезду Ювентуса – момент дня в Лиге чемпионов

09:57 219 Читати українською
Полузащитник Лиона Ауар эффектно пристыдил звезду Ювентуса – момент дня в Лиге чемпионов
Хуссем Ауар / Твиттер ФК Лион

Игрок Лиона Хуссем Ауар стал одним из главных героев первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса (1:0).

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

Полузащитник Лиона Хуссем Ауар был одним из самых заметных игроков на поле не только благодаря своей голевой передаче.

Лион – Ювентус – 1:0 – видео гола и обзор матча

В одном из эпизодов 21-летний француз, получив пас пяткой от партнера возле своей штрафной, эффектно пробросил сферу между ног нападающему туринцев Пауло Дибале, оставив того в дураках. Именно этот обыгрыш стал моментом игрового дня по версии УЕФА.

Напомним, Лион на своем поле довольно неожиданно одолел Ювентус со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Люка Тусар после передачи Хуссема Ауара. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

Лион сенсационно обыграл Ювентус – черный день Роналду и Дибалы

blog_ava
Лион – Ювентус – 1:0 – видео гола и обзор матча
01:00
1098
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Лига чемпионов 2019/20 Видеоновости Лига чемпионов Ювентус Ювентус Лион Лион Лион - Ювентус Хуссем Ауар Хуссем Ауар
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