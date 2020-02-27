Півзахисник Ліона Ауар ефектно присоромив зірку Ювентуса – момент дня у Лізі чемпіонів

Гравець Ліона Хуссем Ауар став одним з головних героїв першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (1:0).

Півзахисник Ліона Хуссем Ауар був одним з найпомітніших гравців на полі не лише завдяки своїй гольовій передачі.

Ліон – Ювентус – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В одному з епізодів 21-річний француз, отримавши пас п’ятою від партнера біля власного штрафного майданчика, ефектно прокинув сферу між ніг нападнику туринців Пауло Дибалі, пошивши того у дурні. Саме цей обіграш став моментом ігрового дня за версією УЄФА.

Нагадаємо, Ліон на власному полі доволі несподівано здолав Ювентус з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Люка Тусар після передачі Хуссема Ауара. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

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