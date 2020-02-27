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Півзахисник Ліона Ауар ефектно присоромив зірку Ювентуса – момент дня у Лізі чемпіонів

09:57 895 Читать на русском
Півзахисник Ліона Ауар ефектно присоромив зірку Ювентуса – момент дня у Лізі чемпіонів
Хуссем Ауар / Твіттер ФК Ліон

Гравець Ліона Хуссем Ауар став одним з головних героїв першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (1:0).

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

Півзахисник Ліона Хуссем Ауар був одним з найпомітніших гравців на полі не лише завдяки своїй гольовій передачі.

Ліон – Ювентус – 1:0 – відео гола та огляд матчу

В одному з епізодів 21-річний француз, отримавши пас п’ятою від партнера біля власного штрафного майданчика, ефектно прокинув сферу між ніг нападнику туринців Пауло Дибалі, пошивши того у дурні. Саме цей обіграш став моментом ігрового дня за версією УЄФА.

Нагадаємо, Ліон на власному полі доволі несподівано здолав Ювентус з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Люка Тусар після передачі Хуссема Ауара. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

Ліон сенсаційно обіграв Ювентус – чорний день Роналду та Дибали

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Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
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Ліга чемпіонів 2019/20 Відеоновини Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Ліон Ліон Ліон - Ювентус Хуссем Ауар Хуссем Ауар
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