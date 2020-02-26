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Лион – Ювентус – видео гола

26 февраля 22:51 239 Читати українською
Лион – Ювентус – видео гола
Лион – Ювентус / Фото ФК Лион

Лион принимает Ювентус в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео самых ярких моментов поединка на Футбол 24.

31’ Люка Тусар
 
31’ Люка Тусар

Лион под бешеным давлением собственных трибун открыл счет во встрече. После прострела с левого фланга первым на мяче оказался Люка Тусар и вогнал круглого в сетку ворот Юве.

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Видео гола Тусара:

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26 февраля
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Теги
Ювентус Ювентус Лион Лион Лига чемпионов Лион - Ювентус Видеоновости
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