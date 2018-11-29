Почеттино верит в победу Тоттенхэма над Барселоной

Наставник лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над миланским Интером (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы "шпор" на выход в плей-офф турнира.

"Все возможно. Я никогда не говорил, что миссия невыполнима. Нужно верить, ведь в футболе все возможно.

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Обыграть Барселону будет непросто, но очень важно верить. Впереди нас сначала ожидает тяжелая игра с Арсеналом, нужно быть готовым. Передать уверенность всей команде – то, является самым главным в данный момент.

Люди спрашивают после побед, для чего изменения, если команда сыграла великолепно. Но иногда после победы нужно что-то, что зажжет команду, придаст ей свежести. Важен коллектив, а не имена – вот что нужно донести", – приводит слова Почеттино BBC.

Отметим, что Тоттенхэм в последнем туре группового этапа ЛЧ заочно будет бороться за выход в плей-офф с миланским Интером. Итальянцы проведут домашний матч с нидерландским ПСВ, а лондонцам придется играть с Барселоной на Камп Ноу. Матч состоится 11 декабря.