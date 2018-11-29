Почеттіно вірить у перемогу Тоттенхема над Барселоною

Керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився емоціями після перемоги над міланським Інтером (1:0) у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів і оцінив шанси "шпор" на вихід до плей-офф турніру.

"Усе можливо. Я ніколи не казав, що місія нездійсненна. Потрібно вірити, адже у футболі все можливе.

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Обіграти Барселону буде непросто, але дуже важливо вірити. На нас попереду очікує спочатку важка гра з Арсеналом, потрібно бути готовим. Передати впевненість усій команді – те, що найголовніше зараз.

Люди запитують після перемог, для чого зміни, якщо команда відіграла чудово. Але інколи після перемоги потрібно щось, що запалить команду, додасть їй свіжості. Важливим є колектив, а не імена – ось що потрібно донести", – наводить слова Почеттіно BBC.

Відзначимо, що Тоттенхем в останньому турі групового етапу ЛЧ заочно змагатиметься за вихід до плей-офф із міланським Інтером. Італійці проведуть домашній матч із нідерландським ПСВ, а лондонцям доведеться грати з Барселоною на Камп Ноу. Матч відбудеться 11 грудня.