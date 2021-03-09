"У футболі головне – це зберігати оптимізм і наповнювати ним інших. На нас чекає матч, який потребуватиме від нас максимальної зосередженості. Можливо, навіть більше, ніж в Барселоні. Ми повинні атакувати і виграти. З цим ми готувалися до матчу, це ми сказали самі собі.

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Вирішальне значення має те, як ми почнемо гру. Це стосується обох команд. Ми повинні зберігати концентрацію 90 хвилин, але ми хочемо пройти далі, вигравши цей матч. Глибоко поважаємо Барселону. Розуміємо, що буде важка гра і що для виходу в наступний раунд треба буде зіграти так само або навіть краще, ніж в Барселоні", – цитує Почеттіно сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих команд ПСЖ на виїзді пошматував Барселону (4:1). Матч-відповідь відбудеться 10 березня.

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