Куман объяснил, почему избрание Лапорты на пост президента Барселоны поможет удержать Месси
Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями об избрании Жоана Лапорты новым президентом клуба.
"Увеличились ли шансы удержать Месси в Барселоне после прихода Лапорты? Я не знаю насчет этого, но новый президент имеет прошлое с Лео, и это положительно. Я не знаю, изменится ли решение Лео остаться, потому что это решать ему, но я надеюсь, что он останется. Лапорта выиграл с большим отрывом, члены правления проголосовали, и для клуба хорошо иметь такого президента, как он, чтобы улучшить ситуацию в будущем.
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Будет ли он хорошим президентом? Я его знаю. В прошлом мы встречались несколько раз. И я хорошо знаю Райкарда. Я знаю, что Лапорта является тем президентом, который придает уверенность игрокам и очень хорошо помогает футболистам и тренерам. Но все зависит от результатов. Он начал хорошо, сказал нам несколько слов, и у нас осталось хорошее чувство. Теперь мы должны продолжать то, что начали, и настало время показать, что мы на правильном пути", – приводит слова Кумана AS.
Отметим, что Лапорта победил на выборах президента Барселоны. Жоан уже занимал должность главы "сине-гранатовых" с 2003 по 2009 год. Одним из нынешних главных обещаний Лапорты было продолжение сотрудничества с Лионелем Месси, контракт которого истекает уже летом.
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