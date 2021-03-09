"Увеличились ли шансы удержать Месси в Барселоне после прихода Лапорты? Я не знаю насчет этого, но новый президент имеет прошлое с Лео, и это положительно. Я не знаю, изменится ли решение Лео остаться, потому что это решать ему, но я надеюсь, что он останется. Лапорта выиграл с большим отрывом, члены правления проголосовали, и для клуба хорошо иметь такого президента, как он, чтобы улучшить ситуацию в будущем.

Лапорта определился с приоритетными трансферами Барселоны после победы на выборах президента

Будет ли он хорошим президентом? Я его знаю. В прошлом мы встречались несколько раз. И я хорошо знаю Райкарда. Я знаю, что Лапорта является тем президентом, который придает уверенность игрокам и очень хорошо помогает футболистам и тренерам. Но все зависит от результатов. Он начал хорошо, сказал нам несколько слов, и у нас осталось хорошее чувство. Теперь мы должны продолжать то, что начали, и настало время показать, что мы на правильном пути", – приводит слова Кумана AS.

Отметим, что Лапорта победил на выборах президента Барселоны. Жоан уже занимал должность главы "сине-гранатовых" с 2003 по 2009 год. Одним из нынешних главных обещаний Лапорты было продолжение сотрудничества с Лионелем Месси, контракт которого истекает уже летом.

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