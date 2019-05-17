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Почеттино получил условную дисквалификацию на один матч еврокубков

17 мая 19:45 106 Читати українською
Почеттино получил условную дисквалификацию на один матч еврокубков
Маурисио Почеттино / Фото Reuters

УЕФА вынес дисциплинарные решения по первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом.

Тоттенхэм получил штраф в размере 10 тысяч евро за задержку начала поединка, а главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино получил условную дисквалификации на 1 матч еврокубков.

"Чтобы создать шедевр, нужны другие инструменты", – Почеттино не верит в перспективы Тоттенхэма

Это означает, что, если наставник Тоттенхэма нарушит правила в течение следующего года, то дисквалификация вступит в силу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, лондонский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с Ливерпулем. Решающий поединок состоится в Мадриде 1 июня, начало матча – в 22:00.

Тоттенхем не відібрав у Аякса казку, Почеттіно пише свою – аргентинець зробив подвиг, вивівши "шпор" у фінал ЛЧ

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Тоттенхэм Тоттенхэм Лига чемпионов Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино УЕФА
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