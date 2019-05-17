Почеттино получил условную дисквалификацию на один матч еврокубков

УЕФА вынес дисциплинарные решения по первому матчу 1/2 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Аяксом.

Тоттенхэм получил штраф в размере 10 тысяч евро за задержку начала поединка, а главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино получил условную дисквалификации на 1 матч еврокубков.

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Это означает, что, если наставник Тоттенхэма нарушит правила в течение следующего года, то дисквалификация вступит в силу, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, лондонский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с Ливерпулем. Решающий поединок состоится в Мадриде 1 июня, начало матча – в 22:00.

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