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Тоттенхем не відібрав у Аякса казку, Почеттіно пише свою – аргентинець зробив подвиг, вивівши "шпор" у фінал ЛЧ

14:01 600 Читать на русском
Тоттенхем не відібрав у Аякса казку, Почеттіно пише свою – аргентинець зробив подвиг, вивівши "шпор" у фінал ЛЧ
Маурісіо Почеттіно
r.savriy Роман Саврій

Тоттенхем здійснив дивовижний камбек на полі Аякса в півфіналі Ліги чемпіонів (2:3). З'ясовуємо, чому лондонцям потрібно висловити респект, а не звинувачувати в невдачі розкішного Аякса.

5’ Маттейс Де Лігт
35’ Хакім Зієш
 
Лукас Моура 55’
Лукас Моура 59’
Лукас Моура 90+6’
5’ Маттейс Де Лігт
35’ Хакім Зієш
55’ Лукас Моура
59’ Лукас Моура
90+6’ Лукас Моура

Тоттенхем вперше у своїй історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Найбожевільнішої в історії – нинішній розіграш приніс небачену кількість несподіваних розв'язок і камбеків. "Шпори" – безпосередній творець цього свята та емоцій.

Аякс – Тоттенхем: божевільна перемога "шпор" імені Лукаса Моури, яка забезпечила англійський фінал Ліги чемпіонів

Тоттенхем майже вилетів на груповому етапі. В останньому турі поул-позішн мав Інтер, але італійці не зуміли вдома перемогти ПСВ, а англійці на виїзді за 5 хвилин до кінця основного часу вирвали нічию в Барселони.

Тоттенхем майже припинив боротьбу у чвертьфіналі. Стерлінг на 3-й компенсованій до матчу-відповіді хвилині забив рятівний для Манчестер Сіті гол і змусив Пепа Гвардіолу на декілька секунд повірити у півфінал. Однак справедливість була на боці "шпор" – VAR допоміг зафіксувати офсайд в Агуеро.

Далі півфінал – його події всі вчора з ейфорією/спустошенням пережили.

Можна говорити, що завершилася казка Аякса, що Тоттенхем цинічно завершив казку Аякса. Втім, це той випадок, коли переможець повинен забрати собі головне досягнення переможеного – симпатії всієї Європи. Хейтити безликий (а хіба не таким його вважає більшість нейтральних вболівальників?) Тоттенхем не варто. Він не злодій, а позитивний герой іншої казки. Майстерно написаної одним аргентинським автором. Сюжет викличе у вас співчуття та захоплення.

Тріумфальний хет-трик у півфіналі Ліги чемпіонів за "шпор" оформив найсвіжіший новачок команди Лукас Моура. От тільки придбали його ще в останній день січня-2018. Тоттенхем не виходив на ринок понад рік, а минулого літа став єдиним клубом топ-5 ліг, який не підписав жодного гравця за трансферне вікно.

Це не різка позиція керівництва чи абсолютне вдоволення наявним складом, а наслідок обставин. Футболістів, яких хотів тренерський штаб, підписати не вдалося. Хтось обрав перспективніший проект, за когось попросили занадто багато грошей. Тоттенхем жив у режимі посиленої економії через будівництво нового стадіону "на мільярд фунтів".

Можливо, підбір виконавців і так був розкішним, а Тоттенхем викинув сотні мільйонів у попередні роки? Ні. Почеттіно має досить слабкий склад, як для топ-4 АПЛ. Нічого дивного – зарплатна відомість лондонців вдвічі менша, ніж у манкуніанських грандів і Ліверпуля з Челсі. Даніель Леві хворіє на надмірну ощадливість, але й можливості його клубу не такі, як у конкурентів.

Головні зірки Тоттенхема на Альбіоні – Харрі Кейн і Деле Аллі. Такими їх зробив Маурісіо Почеттіно: Кейн після приходу аргентинця стабільно забиває 30 голів за сезон, а Аллі двічі поспіль ставав найкращим молодим гравцем АПЛ і фактично реалізував свій потенціал.

Однак у 2019-му році Харрі пропустив два дуже важливі місяці через травму, Деле ж проводить досить слабкий сезон, а Тоттенхем виходить у фінал Ліги чемпіонів. Центр півзахисту протягом року страждає через травми Дайєра та Ваньями, навесні зламався Вінкс, а Тоттенхем виходить у фінал Ліги чемпіонів.

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На попередній стадії феєрив Хин Мін Сон – тоді ми розказували про грандіозний вплив Почеттіно на його прогрес. Проти Аякса героєм став списаний у ПСЖ Лукас Моура. Його хет-трик – перший бразильський в 1/2 Ліги чемпіонів, та ще й "слабкою" лівою ногою.

Почеттіно в обох матчах з Аяксом ранніми замінами перебудовував гру команди – щоразу допомагало. На Йохан Кройф Арені в перерві з'явився на полі Фернандо Льоренте. За тайм іспанець встиг завдати 6 ударів (4 головою), виграв 13 з 17 верхових дуелей і неймовірно повпливав на помилки оборони суперника.

Тоттенхем виходить у фінал Ліги чемпіонів з футболістами "не для фіналу Ліги чемпіонів". Про потенціал талановитої молоді Аякса всі знають і дивуються лише зрілості підопічних Тен Хага. А "шпор" вважають недостатньо класними для такої вершини. І хіба це не правда? Лукас Моура та Фернандо Льоренте можуть виводити команду в фінал ЛЧ тільки внаслідок грамотної роботи тренера, який вчора виграв свою дуель у космічного візаві.

Якщо після фінального свистка в Амстердамі ви відчули величезне розчарування, бо "цей Аякс розкуплять, хлопці втратили великий заслужений шанс", задумайтеся про Тоттенхем (так-так, йому також можна співчувати, ця команда не менш "артхаусна").

Маурісіо Почеттіно проводить просто-таки фантастичну роботу з Тоттенхемом, не отримуючи належного визнання, Харрі Кейн дивом залишається вірним клубу в умовах безтрофейності, Крістіан Еріксен справедливо хоче отримувати більшу зарплату за свій талант – вчора данець став однією з ключових персон на полі.

Якщо вони знову "не доберуться до вершини", то, скоріш за все, зрозуміють, що в Тоттенхемі їм ніколи не стати частиною великого успіху. "Шпори" також в певній мірі грали за свій останній шанс, нехай і не настільки явний, як в Аякса. Фінал буде кульмінацією в казці Тоттенхема. Автор не впевнений, чи вистачить йому ідей та ресурсів для позитивного завершення сценарію, тому не підписується на наступну главу. Можливо, вона вже буде з іншим клубом в ролі головного героя.

– Ви залишитеся в Тоттенхемі після фіналу ЛЧ?

– Побачимо.

Головні претенденти на Почеттіно – Реал і МЮ – нібито знайшли тренерів, але останні події в цих клубах показують, що пропозиція до Маурісіо може прилетіти ще до кінця цього року. Він заслужив реалізуватися в справжньому гранді, а поки що успішно робить таким Тоттенхем, перетворюючи посередність у топ.

Почеттіно зрадив своїм правилами та плакав після фінального свистка в Амстердамі. Висловіть респект, він заслужив його не менше за геніальну молодь і тренера Аякса, які також великі молодці.

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