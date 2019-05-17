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Почеттіно отримав умовну дискваліфікацію на один матч єврокубків

17 травня 19:45 701 Читать на русском
Почеттіно отримав умовну дискваліфікацію на один матч єврокубків
Маурісіо Почеттіно / Фото Reuters

УЄФА виніс дисциплінарні рішення щодо першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Аяксом.

Тоттенхем отримав штраф у розмірі 10 тисяч євро за затримку початку поєдинку, а головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно отримав умовну дискваліфікацю на 1 матч єврокубків.

"Щоб створити шедевр, потрібні інші інструменти", – Почеттіно не вірить у перспективи Тоттенхема

Це означає, що, якщо наставник Тоттенхема порушить правила протягом наступного року, то дискваліфікація набуде чинності, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, лондонський клуб вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Ліверпулем. Вирішальний поєдинок відбудеться у Мадриді 1 червня, початок матчу – о 22:00.

Тоттенхем не відібрав у Аякса казку, Почеттіно пише свою – аргентинець зробив подвиг, вивівши "шпор" у фінал ЛЧ

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно УЄФА
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