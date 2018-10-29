Почему Ювентус может выиграть Лигу чемпионов: лучшие центрбеки мира, качественная глубина состава и Роналду

Когда большая мечта рождается в "Театре мечты".

Ювентус покорил Олд Траффорд, а фанаты итальянского гранда получили еще один повод для большого оптимизма. Уверенно победив Манчестер Юнайтед, "бьянконери" довели небезосновательность своих претензий на роль главного фаворита Лиги чемпионов. В Турине построили команду, которая позволяет мечтать о великих свершениях.

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Надежная оборона

"Старая Синьора" одержала три победы на старте группового этапа Лиги чемпионов, не пропустив ни одного гола. И это при том, что Юве уже посетил так большие стадионы, как Месталья и Олд Траффорд. Похожим достижением не может похвастаться ни одна другая команда, принимающая участие в самом престижном еврокубке. Благодарить за свою сухую серию Войцех Щенсны должен, прежде всего, паре центральных защитников – Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. "Они могли бы давать уроки по образцовой защите в Гарварде. Фантастика, просто фантастика", – отметил игру туринских мастеров Жозе Моуринью.

Кьеллини и Бонуччи, которые чувствуют друг друга на интуитивном уровне, просто блестяще начали новый сезон. Даже короткая "командировка" Леонардо в Милан никоим образом не повлияла на отличное взаимопонимание между обеими. Не прилагая каких-то сверхусилий, центрбеки Ювентуса легко прошли испытания быстроногим валенсийцем Родриго и мощным "дьяволом" Лукаку.

Стабильные латерали

В Европе найдется не так много команд, которые могли бы похвастаться двумя высококлассными латерали. Алекс Сандро и Жоау Кансело не только надежно закрывают фланги, но и очень гармонично подключаются к атакам своей команды. Бразилец, в частности, нашел общий язык с Криштиану Роналду, став для португальца неким Марсело. Зато Кансело благодаря умению обыгрывать один в один обеспечивает команде больше вариативности впереди. В конце концов, роскошный атакующий потенциал экс-защитника Валенсии прекрасно демонстрируют его три результативные передачи.

Блестящий центр поля

Одной из самых больших побед туринского гранда в летнее межсезонье стало сохранение Миралема Пьянича. Барселона и Реал предлагали за боснийца около 100 млн евро, однако боссы Ювентуса уговорили его остаться и продлить контракт до 2023 года. Пьянич – фундаментальный игрок в тактических построениях Аллегри. Он обеспечивает команде быстрый выход из обороны, выполняет роль плеймейкера, классно останавливает контратаки соперника.

В средней линии боснийца хорошо дополняют Матюиди и Родриго Бетанкур, которые обеспечивают команде высокий прессинг. Добавить Юве мышц в центре поля также всегда готовы Сами Хедира и Эмре Джан – футболисты сборной Германии.

Взрывная атака

Приход Криштиану Роналду стал глотком свежего воздуха для атаки "Старой Синьоры". Португалец уже традиционно для себя тяжело входит в сезон, однако само его присутствие заставляет паниковать оборону любой команды. Против МЮ лишь фантастический сейв Де Хеа не позволил португальцу открыть счет своим голам за туринцев в Лиге чемпионов.

Дибалу, который быстро нашел общий язык с КР7, лишний раз представлять не нужно. Аргентинец забил уже четыре гола на групповом этапе и именно его точный удар принес Ювентусу победу на Олд Траффорд. Марио Манджукич также демонстрирует блестящую форму, отличившись четыре раза в Серии А. Встречу с манкунианцами хорват был вынужден пропустить из-за травмы.

Быстрые вингеры Дуглас Коста, Куадрадо и Бернардески позволяют Аллегри регулярно перетасовывать атаку. Благодаря этим исполнителям "Старая Синьора" может безболезненно переносить потерю Роналду, Дибали и Манджукича. Это тот случай, когда скамейка запасных – качество, а не количество.

Стабильность, опыт и Роналду

Ювентус дважды за последние три года пробивался в финалы Лиги чемпионов. В обоих случаях туринцы останавливались в шаге от мечты. Сначала они уступили Барселоне, а затем не прошли тест Реалом. Несмотря на болезненные поражения "Старая Синьора" обладает огромным опытом выступлений в престижнейшем еврокубке. Такие игроки как Кьеллини, Бонуччи, Пьянич или Дабала испытывают огромный голод к победам в Лиге чемпионов. Однако самым большим козырем Юве на пути к большой мечте должен стать Криштиану Роналду. Португалец просто влюблен в этот турнир, выиграв с Реалом три финала подряд. Он точно не позволит команде опустить руки в самый ответственный момент.