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Лига чемпионов: Ювентус на выезде обыграл Манчестер Юнайтед, Аякс вырвал победу у Бенфики

23 октября 23:55 482 Читати українською
Лига чемпионов: Ювентус на выезде обыграл Манчестер Юнайтед, Аякс вырвал победу у Бенфики
Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1

Завершились очередные матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА в групах Н и Е. Аякс и Ювентус одержали победы.

Манчестер Юнайтед на своем поле не сумел навязать достойной борьбы Ювентусу. Пауло Дибала вывел туринцев вперед на 17-й минуте, удачно поймав отскок мяча в штрафной соперника. Остаток матча прошел в обоюдной борьбе, но забить больше командам не удалось.

Моуринью из-за пробок пешком добирался на матч против Ювентуса

После этого тура Ювентус возглавил турнирную таблицу группы Н с девятью очками в активе. Манчестер Юнайтед идет вторым, отставая на 5 очок.

Аякс на правах хозяина с самого начала поединка больше владел инициативой, но в первом тайме зрители голов не увидели. Перед самым финальным свистком победу амстердамцам принес Мазрауи.

Аякс делит лидерство с Баварией в турнирной таблице группы Е – у обеих команд по 7 очков. Бенфика с тремя зачетными пунктами идет третьей

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 3-й тур, Группа Н

Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1

Гол: Дибала, 17

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 3-й тур, Группа Е

Аякс – Бенфика - 1:0

Гол: Мазрауи, 90+2

Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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