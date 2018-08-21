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Пьянич официально подписал новый контракт с Ювентусом до 2023 года

20:53 25 Читати українською
Пьянич официально подписал новый контракт с Ювентусом до 2023 года
Миралем Пьянич / Фото: соцсети

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич подписал с клубом долгосрочный контракт.

Боснийский хавбек Миралем Пьянич и Ювентус договорились об условиях нового контракта, сообщает официальный сайт клуба.

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28-летний полузащитник будет играть в футболке "Старой Синьоры" до 2023 года.

Ранее в СМИ звучала информация, что туринцы будут платить ему 6,5 млн евро в год.

Миралем Пьянич стал игроком Ювентуса перед сезоном 2016/17. Его предыдущий контракт действовал до 2021 года.

Теги
Миралем Пьянич Миралем Пьянич Ювентус Ювентус Италия
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