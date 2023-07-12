Ракув – Флора – 1:0

Гол: Кочергин, 54

Ракув выиграл первый матч противостояния благодаря полузащитнику сборной Украины. В начале второго тайма Владислав Кочергин отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипер реагировал, но курьезный рикошет направил мяч в сетку.

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Таким образом, Кочергин стал еще и автором первого гола своей команды в новом сезоне, ведь раньше Ракув играл только товарищеские поединки. В прошлой кампании украинец 8 раз отмечался в рамках Экстраклясы, что очень помогло его команде завоевать чемпионский титул.