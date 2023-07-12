Переможний курйозний гол Кочергіна у відеоогляді матчу Ракув – Флора
Польський Ракув мінімально обіграв естонську Флору в першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Ракув – Флора – 1:0
Гол: Кочергін, 54
Ракув виграв перший матч протистояння завдяки півзахиснику збірної України. На початку другого тайму Владислав Кочергін наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер реагував, але курйозний рикошет таки спрямував м'яч у сітку.
Ліга чемпіонів, кваліфікація: Кочергін голом приніс перемогу Ракуву, інші українці зазнали невдачі – всі результати
Таким чином Кочергін став ще й автором першого гола своєї команди в новому сезоні, адже раніше Ракув грав лише товариські поєдинки. У минулій кампанії українець 8 разів відзначався в рамках Екстракляси, що дуже допомогло його команді здобути чемпіонський титул.