Ракув – Флора – 1:0

Гол: Кочергін, 54

Ракув виграв перший матч протистояння завдяки півзахиснику збірної України. На початку другого тайму Владислав Кочергін наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Голкіпер реагував, але курйозний рикошет таки спрямував м'яч у сітку.

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Таким чином Кочергін став ще й автором першого гола своєї команди в новому сезоні, адже раніше Ракув грав лише товариські поєдинки. У минулій кампанії українець 8 разів відзначався в рамках Екстракляси, що дуже допомогло його команді здобути чемпіонський титул.