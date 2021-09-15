"Когда кого-то считают аутсайдером – это самое плохое. Мы не считаем Шериф такой командой, а готовимся. Я лично хорошо знаю их тренера, знаю, как он играл против Шахтера, – сколько лет мы провели в чемпионате и были соперниками... Примерно знаю, какие у него требования. Но все же это другая команда.

Шахтер уступает лишь одной топ-команде в мире по впечатляющему показателю – Динамо опередило Реал и Челси

Будет ли плюсом для Шахтера то, что у Шерифа украинский наставник, против которого мы неоднократно играли в чемпионате? Думаю, разницы нет. Кто бы ни был, мы все равно готовимся с одной целью – побеждать в каждом матче, независимо от того, Шериф это, Реал или Интер. У нас стоит задача – выйти из группы. Постараемся ее выполнить", – сказал Пятов в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок между Шерифом и Шахтером состоится уже сегодня, 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

Шериф – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов