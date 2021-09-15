"Коли когось вважають аутсайдером – це найгірше. Ми не вважаємо Шериф такою командою, а готуємось. Я особисто добре знаю їхнього тренера, знаю, як він грав проти Шахтаря, – скільки років ми провели в чемпіонаті й були суперниками... Приблизно знаю, які у нього вимоги. Та, зрештою, це інша команда.

Шахтар поступається лише одній топ-команді у світі за вражаючим показником – Динамо випередило Реал та Челсі

Чи є плюсом для Шахтаря те, що у Шерифа український наставник, проти якого ми неодноразово грали в чемпіонаті? Гадаю, різниці немає. Хто б не був, ми однаково готуємось з однією метою – перемагати в кожному матчі, незалежно від того, Шериф це, Реал чи Інтер. У нас стоїть завдання – вийти з групи. Намагатимемось його виконати", – сказав Пятов у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок між Шерифом та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45.

Шериф – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів