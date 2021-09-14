CIES Football Observatory подсчитал, какие команды в 36 сильнейших лигах мира лучше всех владеют мячом. С помощью данных InStat определили, что Шахтер стал одним из 3 лучших клубов Европы. Из украинских команд в топ-30 попало еще Динамо.

Похоже, ПСЖ серьезно настроен стать новой доминирующей силой. Команда Почеттино в текущем сезоне в среднем за матч отдает 738 передач. Это лучший показатель во всем мире. Только французы минимально обходят донецкий Шахтер, набивающий 730 пасов за игру, информирует CIES. Однако команда Де Дзерби превосходит всех в рейтинге передач на чужой половине. "Горняки" выдают впечатляющие 68% именно поближе к воротам соперника. Тогда как у ПСЖ контроль более стерильный – сразу 49% пасов приходится на свою половину.

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Манчестер Сити (60%) и Аякс (57%) замыкают тройку лидеров по количеству передач на половине поля соперника. На противоположной стороне представители топ-4 европейских чемпионатов. Английский Норвич и испанский Эльче – второй и третий худшие клубы по проценту пасов поближе к чужим воротам (25%). Показателен и рейтинг точности. Шахтер здесь третий. Сразу 90,6% передач "горняков" нашли адресат. Лучше показатель только у ПСЖ и римского Лацио (по 92,2%).

Отметим, что киевское Динамо оказалось на 28 месте по количеству передач (605), среди других опередив мадридский Реал, Челси, Интер и Бенфику – своего соперника в группы Лиги чемпионов 2021/22. По точности подопечные Луческу вышли на 19 строчку (88,1%).

Среди украинских команд высоту в 500 передач за 90 минут игры, кроме Шахтера и Динамо, пока преодолевают только СК Днепр-1, Рух, Десна и Ворскла. В то же время все гораздо хуже с качеством передач. Заря стала лишь третьей командой, количество пасов которой на чужой половине перевалило за 50%. К слову, подопечные Скрипника оказались на 12 месте по этому показателю (52%).

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