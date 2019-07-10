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Пятов рассказал, с кем не хотел бы играть в Лиге чемпионов

10:33 138 Читати українською
Пятов рассказал, с кем не хотел бы играть в Лиге чемпионов
Андрей Пятов / Фото пресс-службы Шахтера

Голкипер дончан Андрей Пятов поделился ожиданиями от нового сезона в еврокубках.

"Дойти до 1/4 финала? Хотелось бы. Многое зависит в первую очередь от жеребьевки, которую мы с нетерпением ждем. Будем ставить задачи. Первая из них – выход из группы. Забегать вперед не стоит, но задачу будем решать.

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С кем хотелось бы встретиться? Только не с Манчестер Сити – не надо в третий раз подряд. Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми ранее не играли. Это интересно. Например, Ливерпуль", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, победителем Лиги чемпионов 2018/19 стал именно Ливерпуль, который в финале одолел Тоттенхэм.

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