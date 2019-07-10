toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Пятов розповів, з ким не хотів би грати в Лізі чемпіонів

10:33 647 Читать на русском
Пятов розповів, з ким не хотів би грати в Лізі чемпіонів
Андрій Пятов / Фото прес-служби Шахтаря

Голкіпер донеччан Андрій Пятов поділився очікуваннями від нового сезону в єврокубках.

"Дійти до 1/4 фіналу? Хотілося б. Багато що залежить в першу чергу від жеребкування, яке ми з нетерпінням чекаємо. Будемо ставити завдання. Перше з них – вихід з групи. Забігати вперед не варто, але завдання будемо вирішувати.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік без Шведа впевнено здолав Сараєво, Астана Григорчука перемогла ЧФР Клуж

З ким хотілося б зустрітись? Тільки не з Манчестер Сіті – не треба втретє поспіль. Я вже говорив, що люблю зустрічатися з командами, з якими раніше ще не грали. Це цікаво. Наприклад, Ліверпуль", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів 2018/19 став саме Ліверпуль, який у фіналі здолав Тоттенхем.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

blog_ava
Динамо офіційно пояснило відсутність Циганкова у контрольних матчах на зборах
12:19
976
Теги
Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати орендували у Лаціо хавбека Абукара Мохамеда
    Україна — 12:345 Карпати орендували у Лаціо хавбека Абукара Мохамеда
6
год
:
19
хв
Женесс
18:55
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук