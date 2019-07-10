Пятов розповів, з ким не хотів би грати в Лізі чемпіонів

Голкіпер донеччан Андрій Пятов поділився очікуваннями від нового сезону в єврокубках.

"Дійти до 1/4 фіналу? Хотілося б. Багато що залежить в першу чергу від жеребкування, яке ми з нетерпінням чекаємо. Будемо ставити завдання. Перше з них – вихід з групи. Забігати вперед не варто, але завдання будемо вирішувати.

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З ким хотілося б зустрітись? Тільки не з Манчестер Сіті – не треба втретє поспіль. Я вже говорив, що люблю зустрічатися з командами, з якими раніше ще не грали. Це цікаво. Наприклад, Ліверпуль", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів 2018/19 став саме Ліверпуль, який у фіналі здолав Тоттенхем.

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