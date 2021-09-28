Голкипер Шахтера Андрей Пятов удержал свои ворота на замке в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

"Горняки" не пропустили в поединке против Интера, что позволило Андрею Пятову прервать ужасную серию из 27 подряд поединков с пропущенными голами.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Следует напомнить, что украинец установил вторую худшую серию в истории Лиги чемпионов. Лидером с большим отрывом остается россиянин Игорь Акинфеев, который пропускал в 43 поединках подряд. В общем Андрей провел в Лиге чемпионов 71 поединков, из которых только 17 были "сухими".

К слову, именно сейвы Пятова позволили Шахтеру удержать безголевую ничью в матче с Интером и набрать первое очко в Лиге чемпионов.

Шахтер потерял очки с Интером в домашнем матче ЛЧ – Пятов стал героем развязки