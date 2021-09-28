Пятов прервал вторую худшую серию в истории Лиги чемпионов – Акинфеев удержал в неприкосновенности свое антидостижение
Голкипер Шахтера Андрей Пятов удержал свои ворота на замке в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.
"Горняки" не пропустили в поединке против Интера, что позволило Андрею Пятову прервать ужасную серию из 27 подряд поединков с пропущенными голами.
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Следует напомнить, что украинец установил вторую худшую серию в истории Лиги чемпионов. Лидером с большим отрывом остается россиянин Игорь Акинфеев, который пропускал в 43 поединках подряд. В общем Андрей провел в Лиге чемпионов 71 поединков, из которых только 17 были "сухими".
К слову, именно сейвы Пятова позволили Шахтеру удержать безголевую ничью в матче с Интером и набрать первое очко в Лиге чемпионов.
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