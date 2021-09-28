Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов втримав свої ворота на замку в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Гірники" не пропустили у поєдинку проти Інтера, що дозволило Андрію Пятову перервати жахливу серію з 27 поспіль поєдинків із пропущеними голами.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Слід нагадати, що українець встановив другу найгіршу серію в історії Ліги чемпіонів. Лідером з великим відривом залишається росіянин Ігор Акінфєєв, який пропускав у 43 поєдинках поспіль. Загалом Андрій провів у Лізі чемпіонів 71 поєдинків, з яких лише 17 були "сухими".

До слова, саме сейви Пятова дозволили Шахтарю втримати безгольову нічию у матчі з Інтером та набрати перше очко у Лізі чемпіонів.

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