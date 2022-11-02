После поражения Атлетико от Порту в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) только Сауль подошел к болельщикам своей команды.

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес стал единственным игроком своей команды, который подошел к болельщикам после выездного поражения от Порту (1:2). Об этом информирует El Espanol.

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Сообщается, что Сауль целых пять минут мокнул под дождём. Всё это время игроки Порту подходили к нему по очереди, чтобы пожать руку.

Поклонники Атлетико, численность которых насчитывала 1500 человек, призывали футболиста пригласить остальных партнёров: "Сауль, выводи остальных!"

В конце концов, не дождавшись остальных игроков Атлетико, фанаты команды поаплодировали Саулю за его смелость.

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