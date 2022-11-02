"Мы прекрасно понимаем все, что вы видите на поле. Они были лучшими во всем – переходы, позиционирование, реализация… Мы должны становиться лучше, приняв реальность этого сезона. Нужно смотреть, как мы можем прогрессировать в Европе, потому что сейчас цифры плохие.

Окончательный вылет команды Симеоне из еврокубков в видеообзоре матча Порту – Атлетико – 2:1

Мы набрали совсем немного, почти все остальные команды лучше нас. Финишировали там, где заслужили, и теперь наступает новая реальность – Ла Лига и Кубок. Мы облажались, остались в стороне от еврокубков. Это невозможно изменить, поэтому должны идти вперед с тем, что у нас есть", – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, в чемпионате Атлетико идет третьим, уступая Барсе 8 очков и Реалу 9.

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