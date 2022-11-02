Після поразки Атлетіко від Порту у матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:2) лише Сауль підійшов до вболівальників своєї команди.

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес став єдиним гравцем своєї команди, який підійшов до вболівальників після виїзної поразки від Порту (1:2). Про це повідомляє El Espanol.

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Повідомляється, що Сауль цілих п'ять хвилин мокнув під дощем. Весь цей час гравці Порту підходили до нього по черзі, щоб потиснути руку.

Шанувальники Атлетіко, чисельність яких налічувала 1500 чоловік, закликали футболіста запросити решту партнерів: "Сауль, виводь інших!"

Зрештою, не дочекавшись інших гравців Атлетіко, фанати команди поаплодували Саулю за його сміливість.

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