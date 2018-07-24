Пирло: Покупка Роналду не гарантирует Ювентусу победы в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник Ювентуса Андреа Пирло поделился мыслями о перспективах своего бывшего клуба с новым нападающим Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду может дать Ювентусу то, чего ему не хватает. Я рад, что великий чемпион присоединился к Юве.

Покупка такого игрока не обеспечит победу в Лиге чемпионов, но приблизит к ней. Роналду может помочь Ювентусу выиграть ЛЧ.

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Он игрок высочайшего класса, он делает разницу", – цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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