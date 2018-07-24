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Пірло: Придбання Роналду не гарантує Ювентусу перемоги в Лізі чемпіонів

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Пірло: Придбання Роналду не гарантує Ювентусу перемоги в Лізі чемпіонів
Андреа Пірло / Фото AFP

Екс-півзахисник Ювентуса Андреа Пірло поділився думками щодо перспектив свого колишнього клубу з новим нападником Кріштіану Роналду.

"Кріштіану Роналду може дати Ювентусу те, чого йому не вистачає. Я радий, що великий чемпіон приєднався до Юве.

Купівля такого гравця не забезпечить перемогу в Лізі чемпіонів, але наблизить до неї. Роналду може допомогти Ювентусу виграти ЛЧ.

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Він гравець найвищого класу, він робить різницю", – цитує Пірло Sky Sport Italia.

Нагадаємо, перехід Роналду з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

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Теги
Ліга чемпіонів Італія Андреа Пірло Андреа Пірло Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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