"Роналду провел восемь или девять игр подряд, поэтому мы договорились на этой неделе. Ребята сделали то, что и должны были. Криштиану уже забил 20 голов. Это нормально, что теперь забивали другие.

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Его отдых на этой неделе был согласован, потому что после такого количества матчей он в нем нуждался", – цитирует Пирло Goal.

Уже 9 марта туринцы попытаются вырвать путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов в Порту. Напомним, в выездном поединке Роналду и компания уступили "драконам" (1:2).

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