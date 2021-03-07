Пірло пояснив відсутність Роналду у матчі проти Лаціо – попереду вирішальна гра Ювентуса у Лізі чемпіонів
Наставник Юве Андреа Пірло зекономив сили головної атакувальної сили туринців у поєдинку з Лаціо (3:1).
"Роналду провів вісім або дев'ять ігор поспіль, тому ми домовились на цьому тижні. Хлопці зробили те, що і повинні були. Кріштіану вже забив 20 голів. Це нормально, що тепер забивали інші.
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Його відпочинок на цьому тижні був узгоджений, тому що після такої кількості матчів він його потребував", – цитує Пірло Goal.
Вже 9 березня туринці спробують вирвати путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів у Порту. Нагадаємо, у виїзному двобої Роналду і компанія поступились "драконам" (1:2).
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