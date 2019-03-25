Пірло назвав свого фаворита у Лізі чемпіонів

Легенда італійського футболу Андреа Пірло поділився цікавими думками щодо найсильніших команд у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

"Ювентус провів ідеальний матч проти Атлетіко (3:0). Великі клуби повинні готуватися до матчів, не пропустивши жодної деталі. Ювентус досить сильний, щоб перемогти в Лізі чемпіонів за умови, що вони більше не будуть грати так, як в першій грі в Мадриді (Юве поступився Атлетіко 0:2 – прим.).

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Думаю, Ювентус сильніший за Барселону. Зустрічі з Манчестер Сіті можуть вийти навіть більш важкими", – цитує Пірло La Gazzetta Dello Sport.

Варто відзначити, що свого часу Андреа Пірло захищав кольори "Старої синьйори".

Нагадаємо, в 1/4 фіналу ЛЧ Ювентус зустрінеться з Аяксом, а Барселона позмагається з Манчестер Юнайтед.

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